В День города рязанцы шутили и получали подарки от ТНТ

В субботу, 3 августа, в День города на Лыбедском бульваре телеканал ТНТ провел для рязанцев большую развлекательную программу.

В течение праздника ведущий проводил конкурсы и викторины. Вопросы были несложными, связанные с основными проектами ТНТ. Поэтому самые внимательные и активные участники получили памятные призы.

Помимо этого, на сцене прошла большая игра «Монополия», где гости уже не просто отвечали на вопросы, а выполняли специальные задания от ведущего. Рязанцы пробовали себя в роли стендап-комиков, импровизировали и вспоминали артистов телеканала. Также рязанцы активно фотографировались на известных «кубиках» ТНТ.

Кроме того, для зрителей подготовили концертную программу. На сцене выступили детский музыкальный театр «Созвездие добра» и танцевальный коллектив «Поколение Dance».