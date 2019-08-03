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Празднование Дня города рязанцы начали с утренней зарядки

Утром 3 августа, в День города, в Центральном парке культуры и отдыха прошла массовая спортивно-танцевальная акция «Зарядка рядом с домом «Доброе утро, Рязань!».

В 9.00 все желающие собрались у танцевальной веранды парка. Рязанцы хорошо подготовились — многие пришли в кроссовках, спортивных костюмах и с бутылочками воды. Зарядку провели опытные инструкторы Федерации фитнес-аэробики Рязанской области. Именно поэтому всё было по правилам: сначала разминка в спокойном темпе, затем — нарастание темпа и усложнение элементов. А бодрящая музыка повышала не только настроение, но и эффективность выполнения упражнений.

Напомним, акция «Зарядка рядом с домом «Доброе утро, Рязань!» также состоялась и в других районах города: парке имени Ю.А. Гагарина, сквере имени М.Д. Скоболева, Новопавловской роще, Вишнёвом саду, Лесопарке и на площади Победы.

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