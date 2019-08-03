В день города рязанцам вручили медали Надежды Чумаковой

В День города в Рязани в восьмой раз вручили медали Надежды Чумаковой. Муниципальные награды на торжественном приёме резанцам вручила глава города Юлия Рокотянская.

– Сегодня в этом зале собрались лучшие жители Рязани – труженики, чьи успехи ежедневно преображают столицу нашего региона. Вы увеличиваете богатый потенциал малой родины, развиваете экономику, налаживаете инфраструктуру, строите новые детские сады, школы, спортивные объекты. Я от всего сердца благодарю вас за беззаветный труд на благо родного города, – сказала Юлия Рокотянская.

Медаль Надежды Николаевны Чумаковой вручается рязанцам за выдающиеся достижения в различных отраслях деятельности.

«Энергетика и ЖКХ» – Клавдия Пятакова, мастер участка котельных Московского района муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей»;

«Благоустройство и озеленение» – Владимир Шипилов, начальник отдела благоустройства и инфраструктуры акционерного общества «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;

«Транспорт и связь» – Валентина Симукова, инженер по охране труда производственно-технического отдела муниципального унитарного предприятия города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»;

«Образование» – Лариса Крохалёва, Заслуженный учитель Российской Федерации;

«Здравоохранение» – Елена Худина, заместитель главного врача по поликлинической работе государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

«Спорт» – Сергей Долгополова, тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

«Экономика и финансы» – Римма Наумова, пенсионер, работник финансового отдела города Рязани с 1961года по 1983 год;

«Общественная и благотворительная деятельность» – герман Грибакин, председатель Железнодорожной окружной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Рязани.