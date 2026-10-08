Китайские автомобили подорожают, Пекин меняет правила экспорта машин

Российский рынок автомобилей из Китая ждёт новое испытание. С 1 января 2027 года Пекин ужесточит требования к экспорту новых машин: производителям придётся документально подтверждать наличие зарубежной сервисной инфраструктуры, возможности ремонта и поставок запчастей. На первый взгляд речь идёт всего лишь о бумагах. На практике новые правила способны ударить по привычной схеме, благодаря которой в Россию попадают модели, официально здесь не представленные.

Особенно чувствительными изменения могут оказаться для кроссоверов, которые российские покупатели получают через параллельный импорт. Крупные китайские марки, уже имеющие в России полноценные дилерские сети, находятся в более устойчивом положении. А вот небольшие экспортёры и продавцы автомобилей брендов, ушедших с российского рынка, могут столкнуться с гораздо более серьёзными проблемами.

Почему Китай вообще решил вмешаться в экспорт автомобилей? Ответ спрятан в одном требовании. Производитель должен доказать, что за пределами КНР его машину смогут обслуживать. Для этого потребуется предоставить договоры с зарубежными сервисами либо сведения о собственной сети, документы на ремонт, данные об оборудовании и квалификации сотрудников, фотографии помещений и информацию о поставках запчастей. Для производителей первого класса речь идёт как минимум о 50 сервисных точках.

Для российского покупателя это означает простую вещь: исчезнуть с рынка может не только конкретный автомобиль, но и целая привычная схема его доставки.

Китайские машины уже заняли российский рынок

Зависимость России от китайского автопрома гораздо выше, чем может показаться по статистике продаж отдельных китайских марок.

В 2022 году бренды из КНР занимали 19% российского рынка новых легковых автомобилей. В 2023–2025 годах их доля превышала половину, а в 2024 году достигла 58%. В первом полугодии 2026-го показатель снизился до 41%, но это не означает, что зависимость от китайских поставок уменьшилась.

Причина в том, что китайские комплектующие и автомобили сегодня присутствуют сразу в нескольких сегментах рынка. В первом квартале 2026 года более 107 тыс. машин пришлось непосредственно на китайские марки. Ещё почти 48 тыс. автомобилей продали российские бренды, которые используют китайские комплектующие, а почти 27 тыс. машин глобальных марок были произведены на заводах в КНР.

В итоге 182 тыс. из 265 тыс. новых легковых автомобилей, проданных в России за первый квартал, оказались связаны с китайским автопромом. Это 68,7% рынка. Годом ранее показатель составлял 63,2%.

Получается парадоксальная ситуация. Доля непосредственно китайских брендов снижается, но зависимость российского рынка от Китая продолжает расти.

Удар придётся не по всем

Покупателям Haval, Geely или Changan, скорее всего, не стоит ждать резкого исчезновения привычных моделей. У этих марок есть действующие дилерские и сервисные сети в России, поэтому подтвердить наличие необходимой инфраструктуры им значительно проще.

Совсем другая ситуация складывается вокруг машин, которые приходят в страну через параллельный импорт.

В эту группу попадают, в частности, Xiaomi и Zeekr. Их популярность в России объясняется как раз возможностью привозить автомобили, которые официально здесь не представлены. Если китайскому экспортёру не удастся подтвердить требуемую сервисную сеть, привычный канал поставок может оказаться под вопросом.

Есть и ещё одна категория риска — автомобили глобальных брендов, которые производятся в Китае. Речь идёт о Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW, Audi и других марках. После ухода ряда компаний из России их поставки уже зависят от сложных логистических схем. Новые китайские требования способны сделать некоторые из них ещё менее предсказуемыми.

Причём наличие сервиса в России само по себе не гарантирует сохранение поставок. У Toyota, например, действует крупная дилерская сеть, работают сервисы и сохраняются поставки запчастей. Но это ещё не означает, что японский производитель согласится предоставить китайскому экспортёру документ, необходимый для вывоза автомобиля из КНР в Россию.

Именно здесь для рынка возникает главный вопрос: кто сможет получить разрешение на экспорт.

Машина может стать дороже ещё до дефицита

Первый эффект новых правил может оказаться связан не столько с исчезновением автомобилей, сколько с ростом расходов.

Если машина дольше стоит в Китае, растут затраты на хранение. Если усложняется оформление, увеличиваются сроки. Если приходится перестраивать логистику через третьи страны, дорожает доставка. Всё это в конечном счёте закладывается в цену автомобиля.

Операционный директор дилера премиальных китайских брендов «Автовейто» Василий Майоров ожидает, что на первом этапе стоимость затронутых моделей может вырасти на 5–10%. При дефиците отдельных автомобилей рост окажется ещё выше.

При этом рынок уже привык искать обходные маршруты. Значительная часть автомобилей поступает в Россию через страны СНГ, прежде всего Киргизию и Белоруссию. За январь—август 2026 года из Киргизии в Россию привезли 47,8 тыс. новых легковых машин — на 156% больше, чем годом ранее. Более 80% этих автомобилей произвели в Китае.

Но новый барьер способен сделать и такую схему дороже. Если автомобиль нельзя оформить на экспорт из Китая напрямую, приходится искать другой маршрут, дополнительного посредника или способ подтвердить его соответствие новым требованиям.

Рынок, скорее всего, не исчезнет. Он станет сложнее.

У Китая уже есть ограничения для вывоза машин

Новые требования не возникли на пустом месте. Китайская система регулирования автомобильного экспорта существует давно, а требование о зарубежной сервисной инфраструктуре уже применялось ранее. Теперь Пекин усиливает именно документальную сторону контроля.

Есть и другое ограничение. С 2026 года новый автомобиль любого бренда нельзя вывезти из Китая без разрешения производителя, если он не простоял на учёте в стране более 180 дней. После этого даже машина с нулевым пробегом получает статус подержанной.

Именно поэтому российские импортёры уже используют различные схемы. Машины могут проходить техническое дооборудование в Китае, а после доставки в Россию их возвращают к заводскому виду. С 2027 года для таких переоборудованных автомобилей тоже потребуется подтверждение производителя.

Покупатель рискует не только переплатить

Самый неприятный сценарий возможен для тех, кто оформит автомобиль заранее, но ещё не получит его в России.

Машина может находиться в Китае, а экспортёр в последний момент не сможет получить необходимую лицензию. Тогда автомобиль фактически зависает до решения проблемы. Дополнительно возникают вопросы к договору с посредником: кто вернёт деньги, кто оплатит хранение и что произойдёт при срыве поставки.

Поэтому покупателю автомобиля через посредника теперь особенно важно заранее прописывать условия возврата средств, сроки поставки, неустойку и порядок расторжения договора. Отдельно стоит проверить, полностью ли уплачены таможенные платежи и утилизационный сбор.

Есть и хорошая новость. Если автомобиль законно вывезли из Китая с необходимой экспортной лицензией, новые требования к сервисной инфраструктуре сами по себе не создают для уже вывезенной машины дополнительных юридических или таможенных рисков в России.

Что будет с ценами на китайские кроссоверы

Пекин не закрывает российскому рынку доступ к китайским автомобилям. Правила делают другое — они повышают порог входа для тех, кто хочет отправлять машины за границу без полноценной сервисной инфраструктуры.

Крупные производители, скорее всего, адаптируются. У них есть деньги, сервисные партнёры и собственные сети. Главный вопрос касается небольших экспортёров и автомобилей, которые российские покупатели получают через параллельный импорт.

Если часть таких поставок действительно исчезнет, предложение сократится. А там, где спрос сохранится, цена почти неизбежно начнёт искать новый уровень.

Поэтому история с китайскими правилами — это не только про бумаги и экспортные лицензии. Для российского рынка она может закончиться гораздо проще и понятнее: машин станет меньше, доставка окажется длиннее, а ценник в салоне — выше.

И пока одни покупатели будут пытаться успеть привезти привычные модели по старым схемам, другие могут столкнуться с неожиданным вопросом: а можно ли вообще теперь вывезти выбранный автомобиль из Китая.

По материалам РБК и «Коммерсант».