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В день города по красной ковровой дорожке прошли лучшие рязанцы

В субботу, 3 августа, по красной ковровой дорожке прошли рязанцы, которые за свой самоотверженный труд и значительный вклад в развитие города получили звание «Почётный гражданин города Рязани», а также заслужившие региональные и муниципальные награды.

По ковровой дорожке прошли глава Рязани Юлия Рокотянская, и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина, члены иностранной делегации городов-побратимов и депутаты Рязанской городской думы, почётные граждане города– Анна Макарова, Иван Татанов, Александра Перехватова, Евгений Баранкин, Наталья Саблина, Дмитрий Черничкин, Николай Читаев и другие.

Также по красной ковровой дорожке прошли рязанцы, представленные к к региональным и муниципальным наградам.

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