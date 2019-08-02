В пятницу, 2 августа, в День воздушно-десантных войск рязанцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову.

В церемонии приняли участие представители власти, личный состав училища, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и Воздушно-десантных войск и другие почетные гости.

Справка. Василий Филиппович Маргелов – советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук.