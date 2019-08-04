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В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были»

В субботу, 3 августа, в Рязани состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были». Началась праздничная программа с выставки одеял «На воле». Сквер Петрова за остановкой «Дом художника» превратился в импровизированный выставочный зал. Одеяла созданы в разных техниках: вязаные с объёмной вышивкой, кружевные, сшитые из лоскутков ткани.

– Это что-то шедевральное. Только представьте, сколько сил и времени затрачено на создание такого одеяла. Сначала из кусочков ткани нужно выложить всю композицию, а потом сшить в единое полотно, – поделилась своим впечатлением рязанка.

Чтобы никто не замёрз в такую погоду, участников праздника угощали горячим чаем и полезными вкусностями от кондитерской «Чудо-торт».

Фотостудия «Хамелеон» провела конкурс народной фотографии, устроив под открытым небом фотогалерею из ярких, красочных, летних работ.

После того, как все одеяла и фотографии были рассмотрены, рязанцев ждал мастер-класс в музее лоскутного шитья. Любой желающий мог попробовать сотворить своими руками оригинальную салфетку или платок в технике верховой набойки.

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