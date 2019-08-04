На главную Рязань Общество В День города состоялся показ коллекций рязанских модельеров
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В День города состоялся показ коллекций рязанских модельеров

В субботу, 3 августа, в Рязани прошёл показ модной одежды. В нём приняли участие рязанские дизайнеры: Ольга Сухова, Мария Казарина, Мария Суворова, Ольга Султанова, Елена Лямина, Юрий Сухов и Светлана Молосова. В торговом городке соорудили импровизированный подиум, где участники представили свои коллекции.

Вечер был открыт показом одежды, сумок и аксессуаров Марии Казариной «Вкус лета». Яркие, сочные, цвета лета костюмы радовали зрителей.

Самым необычным и эпатажным стал показ комбинезонов от Showroom Che, Ольги Султановой. Маски, бумажные головы животных, виниловые тренчи дополняли образы на подиуме.

Следом Театр моды «Кокетка» представил коллекцию «Магия Бордо». Много летящей ткани и притягательного, глубокого бордового цвета.

Далее прошло совместное дефиле коллекции «Отражение» Юрия Сухова с детской коллекцией «Маленькая леди» Светланы Молосовой. Главным украшением этих нарядов стали паетки, бисер и гипюр.

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