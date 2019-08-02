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В День ВДВ рязанцы почтили память погибших в локальных войнах

В пятницу, 2 августа, в День воздушно-десантных войск прошла торжественная церемония возложения Гирлянды воинской Славы и цветов к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В церемонии приняли участие представители власти, личный состав училища, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и Воздушно-десантных войск и другие почетные гости.

Первыми цветы к вечному огню возложили начальник РГВВДКУ Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцин и вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

В память о погибших была объявлена минута молчания.

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