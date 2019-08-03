В Рязани завершились «Летние дни джаза»

В субботу, 3 августа, завершился фестиваль «Летние дни джаза в Рязани». Всю неделю рязанцев радовали рязанские музыкальные коллективы и гости из других городов и стран. Финал масштабной музыкальной программы стал вечер «Вернисаж в стиле джаз», который состоялся на улице Почтовой в рамках празднования Дня города.

Переменчивая погода не остановила любителей джаза, и свободные места перед Главпочтамтом закончились очень быстро. Рязанцев порадовали своими выступлениями проект «Transformer», в котором участвуют музыканты из Рязани, Москвы и Воскресенска; оркестр МКЦ под управлением Владимира Ермакова; Элла Хрусталёва и вокальный квартет «Мама Jazz».

Геннадий Филин и группа Feelin’s представили свою инструментальную джаз-фьюжн программу.

А завершил вечер и весь фестиваль известный московский поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra». Они подарили рязанцам хиты популярной музыки, хип-хопа, рока, исполнили американский джаз и русский фольклор.