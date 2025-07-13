Аркадий Фомин принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

В пятницу, 11 июля, в Государственной Думе состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России. Мероприятие провели Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Сенаторы, депутаты, представители федеральных министерств и главы законодательных собраний субъектов обсудили вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В формате видео-конференц-связи в работе приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и ветеран СВО, участник региональной кадровой программы «Герои62» Константин Панов.

Открывая заседание, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая подчеркнула, что поддержка участников СВО и их близких остается приоритетом работы и зоной особой ответственности всех органов государственной и муниципальной власти. Нижней палатой парламента принято более 180 законов, направленных на поддержку бойцов и членов их семей.

– В целом перечень мер поддержки законодательно сформирован, теперь важно донастроить проактивный формат их предоставления, внедрить единый стандарт социальной помощи участникам СВО и членам их семей, предполагающий создание сети региональных центров нового поколения, которые не будут ждать, пока к ним со своими запросами придут участники СВО и члены их семей, а будут выходить на них сами и предлагать конкретные формы поддержки в зависимости от той или иной жизненной ситуации, – подчеркнула Ирина Яровая.

Актуальными, по словам вице-спикера Госдумы, остаются вопросы медицинской реабилитации и психологической поддержки защитников Отечества. Ирина Яровая предложила на федеральном уровне создать пул высококвалифицированных психологов и предусмотреть возможность дистанционного получения психотерапевтической помощи участниками СВО и их близкими.

Отдельно на заседании Совета законодателей остановились на вопросах трудоустройства участников специальной военной операции на государственную и муниципальную службу. В настоящее время, по мнению Ирины Яровой, требования о наличии стажа для прихода на государственную и муниципальную службу, которые предъявляются к участникам СВО, часто невыполнимы. В ходе обсуждения прозвучало предложение пересмотреть существующие критерии трудоустройства в сторону их упрощения.

По мнению Андрея Яцкина, в настоящее время необходимо сосредоточить усилия на направлениях, определенных поручениями Президента России – адресно доводить помощь и государственную поддержку до каждой семьи участника СВО.

Первый заместитель Председателя верхней палаты парламента напомнил, что в Совете Федерации создана рабочая группа по обеспечению прав и интересов бойцов и их близких. Участники группы не только анализируют, как в регионах на практике реализуются те или иные виды помощи, но и собирают предложения субъектов по расширению и совершенствованию существующих мер поддержки.

Комментируя итоги заседания, спикер регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что в Рязанской области комплексная система поддержки и сопровождения участников СВО и их близких охватывает период от начала службы и до возвращения в мирную жизнь.

– Уникальный опыт нашего региона — работа реабилитационного центра «Сосновый бор». Здесь более 150 услуг, из которых специалисты формируют так называемый конструктор оказания мер поддержки индивидуально для каждого бойца. Участники СВО приезжают сюда для физического и психологического оздоровления, они могут приобрести необходимые бытовые навыки, научиться жить в новых условиях, вернуться к трудовой деятельности, – подчеркнул председатель Рязанской областной Думы. – Для трудоустройства участников СВО в регионе есть много вариантов, каждый может найти тот, который ему ближе: от получения новой рабочей профессии до открытия своего дела или участия в госуправлении — такую возможность дает проект «ГЕРОИ 62», в рамках которого ветераны получают нужные знания и навыки под руководством опытных наставников.