Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания — благоустройство территорий и окос травы. На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера. Вместе с руководителями профильных структурных подразделений обсудили дальнейшее благоустройство прилегающей территории.

В ходе объезда был рассмотрен вопрос обустройства пешеходной дорожки от Окского проезда до ул. Затинной. Необходимо провести окос травы и создать условия для комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов. Также во время рабочего выезда обсудили возможность создания пешеходных дорожек на улицах Шевченко, Гагарина и Весенней.

Виталий Артемов проконтролировал окос травы на улицах Молодежной, Станкозаводской, Космонавтов и Промышленной.

По вопросу организации сквозного проезда на улице профессора Никулина глава администрации Рязани поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта провести встречу с жителями, чтобы обсудить перспективы.

На улице Хлебной в поселке Никуличи пресечена незаконная отсыпка муниципальной территории. Работы приостановлены, песок будет вывезен с участка. Вопрос использования территории будет решаться совместно с активистами ТОС.

Участники объезда осмотрели земельный участок у Крестовоздвиженского храма в Песочне. Виталий Артемов поручил проработать вопрос использования пустыря для организации парковки для прихожан храма.