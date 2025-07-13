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Власть и политика

На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера

Анастасия Мериакри

Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания — благоустройство территорий и окос травы. На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера. Вместе с руководителями профильных структурных подразделений обсудили дальнейшее благоустройство прилегающей территории. 

В ходе объезда был рассмотрен вопрос обустройства пешеходной дорожки от Окского проезда до ул. Затинной. Необходимо провести окос травы и создать условия для комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов. Также во время рабочего выезда обсудили возможность создания пешеходных дорожек на улицах Шевченко, Гагарина и Весенней. 

Виталий Артемов проконтролировал окос травы на улицах Молодежной, Станкозаводской, Космонавтов и Промышленной. 

По вопросу организации сквозного проезда на улице профессора Никулина глава администрации Рязани поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта провести встречу с жителями, чтобы обсудить перспективы.  

На улице Хлебной в поселке Никуличи пресечена незаконная отсыпка муниципальной территории. Работы приостановлены, песок будет вывезен с участка. Вопрос использования территории будет решаться совместно с активистами ТОС. 

Участники объезда осмотрели земельный участок у Крестовоздвиженского храма в Песочне. Виталий Артемов поручил проработать вопрос использования пустыря для организации парковки для прихожан храма.

На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.
На реке Трубеж приступили к демонтажу старого дебаркадера Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. В центре внимания - благоустройство территорий и окос травы.

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