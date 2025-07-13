Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные

«Пусть ваша жизнь будет наполнена солнцем, радостью, любовью и верностью друг к другу. Пусть союз ваш будет крепким! Пусть в вашем доме звучит детский смех и в нем всегда будет тепло! Будьте счастливы и здоровы», — пожелали молодоженам в ЗАГСе.