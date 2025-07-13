Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов. Фотографии пар, которые сыграли свадьбы в эти выходные, опубликованы в группе ведомства ВКонтакте.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
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