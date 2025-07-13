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Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский ЗАГС

Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов. Фотографии пар, которые сыграли свадьбы в эти выходные, опубликованы в группе ведомства ВКонтакте.

«Пусть ваша жизнь будет наполнена солнцем, радостью, любовью и верностью друг к другу. Пусть союз ваш будет крепким! Пусть в вашем доме звучит детский смех и в нем всегда будет тепло! Будьте счастливы и здоровы», — пожелали молодоженам в ЗАГСе.

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов.

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