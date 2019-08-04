Представляем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

День ВДВ в Рязани отметили военно-спортивной эстафетой
«Подбелка 2019» собрала более 60 музыкальных коллективов
В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были»
В Рязанском Кремле отслужили молебен ко Дню города
В День города для рязанцев провели экскурсию по Торговому городку
Дмитрий Хубезов: Идти в ногу со временем – не сверхзадача, а необходимость
В Рязани прошёл фестиваль гостеприимства
Рязанцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову
Рязанского художника Виктора Иванова поздравили с 95-летием
В День города рязанцы шутили и получали подарки от ТНТ
Яркий фейерверк стал завершением Дня города Рязани