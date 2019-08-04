На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 04.08.2019 11:59 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Представляем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». День ВДВ в Рязани отметили военно-спортивной эстафетой «Подбелка 2019» собрала более 60 музыкальных коллективов В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были» В Рязанском Кремле отслужили молебен ко Дню города В День города для рязанцев провели экскурсию по Торговому городку Дмитрий Хубезов: Идти в ногу со временем – не сверхзадача, а необходимость В Рязани прошёл фестиваль гостеприимства Рязанцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову Рязанского художника Виктора Иванова поздравили с 95-летием В День города рязанцы шутили и получали подарки от ТНТ Яркий фейерверк стал завершением Дня города Рязани