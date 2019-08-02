Онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы в последние годы уносят всё больше человеческих жизней. Именно эти группы болезней наносят наибольший ущерб здоровью не только жителям Рязанской области, но и всей страны.

В Рязанской областной клинической больнице работа с этими заболеваниями ведётся планомерно. На сегодняшний день в ОКБ идёт перестройка двух реанимаций. Изменения позволят оказывать пациентам более качественную медицинскую помощь и сократить время транспортировки больных, ведь нередко речь идёт о считанных минутах.

О внедрении новых технологий в хирургическом процессе и самой больнице сразу после операции рассказал главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов. Как же внедрение новых технологий помогает пациентам?

Лапароскопия – это общемировая тенденция

Ежедневно в ОКБ хирурги проводят одну-две операции, связанные с онкологическими заболеваниями толстой кишки. В неделю таких операций выходит 8-10. Дмитрий Хубезов провёл расширенную резекцию поперечно-ободочной кишки с проведением лимфо-дизекции. В это время в соседней операционной Олег Зайцев занимался пациентом с раком предстательной железы.

– Обе операции проводятся лапароскопически, что позволяет пациенту встать на ноги в максимально короткие сроки – уже через 6-7 суток после операции. Уже вечером он сможет встать, а на следующий день – принимать пищу, – рассказывает Дмитрий Хубезов.

Стоит сказать, что в Рязанской ОКБ более 90% таких операций выполняются лапароскопически. Открытые операции осуществляются только при возможных противопоказаниях. Также лапароскопически выполняются практически все операции, связанные с урологией.

– Это не только наш тренд, это общемировая тенденция. Сейчас к этому идут многие российские клиники. Мы также идём в ногу со временем, даже немного с опережением.

По словам хирурга, основной смысл малоинвазивной операции в последующей реабилитации – возможности поставить пациента на ноги в максимально короткие сроки, тем самым избежать ряда осложнений.

– Например, раньше при обычных хирургических вмешательствах пациенты были вынуждены дольше лежать. Чем дольше пациент не встаёт, тем чаще развивается пневмония, происходит нагноение раны. Малоинвазивный доступ позволяет уменьшить частоту осложнений. Как болезнь будет развиваться дальше, сказать трудно. Пациентов ждёт курс химеотерапии.

Некоторые считают, что лапароскопические операции идут чуть дольше, чем открытые. Но если навык у хирурга хороший, он в совершенстве владеет техникой, то время примерно одинаковое. Чуть меньше из-за того, что меньше зашивать и разрезать.

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Меньше времени – лучше результат

В данный момент в ОКБ функционирует три полноценных реанимации. Реорганизация позволит увеличить их количество до 5. Пациенты будут чётко разделены: гнойная, чистая, для пациентов с политравмой и две отдельных реанимации – с инсультами и инфарктами. Соответственно и заниматься их здоровьем будут более узкоспециализированные специалисты.

– Мы открываем две новых реанимации, в которые переедут те структуры, которые сейчас находятся вместе. На их месте появится Fasttrack-реанимация (реанимация, где пациентом занимаются). Вот привезли пациента, в этот же день ему начинают делать специальные массажи, поить специальными растворами, больного также посетит специальный врач ЛФК, который поможет пациенту сделать дыхательную гимнастику.

По словам главврача, такой подход позволит пациенту встать на ноги уже на следующий день.

– Чем быстрее у него возобновят работу внутренние органы, тем быстрее он встанет на ноги.

Новые реанимации будут открыты к новому году. К этому времени кардиологическая реанимация переедет к соответствующему отделению, инсультная реанимация тоже окажется рядом с пациентами.

– Как только состояние пациента ухудшается, его не придётся перевозить на соседний этаж или по коридору в реанимацию, всё рядом. То есть контроль будет тотальный: реаниматолог будет постоянно контролировать их жизнедеятельность.

В больнице не только реорганизуют пространство, но и установят новое современное оборудование. В частности в ОКБ появятся новые ангиограф и томограф с функцией пониженной лучевой нагрузки.

– Сейчас программа по скринингу рака лёгкого достаточно уникальна и осуществляется только в Москве. У нас такие возможности появится одними из первых в России.

Ангиограф, благодаря реорганизации пространства, окажется возле палаты интенсивной терапии и коечного отделения.

– Теперь пациент, поступивший к нам с инфарктом, тут же отправится в операционную, затем в палату интенсивной терапии и реанимации. Сейчас доказано, что когда пациент идёт из реанимации в коечное отделение, контроль над его жизнедеятельностью ослабляется, как следствие – чаще бывают летальные исходы.

Всего в больнице появится 18 новых реанимационных коек.

– Мы становимся клиникой, где полностью соответствует количество реанимационных коек общему количеству коек. То есть примерно 50 коек необходимо иметь больнице на 1000 человек.

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Новым реанимациям – новые специалисты

Работать в новой реанимации будут новые узконаправленные специалисты. Осваивать передовые технологии в рязанскую ОКБ в дальнейшем приедут медсёстры со всей России.

– Через полтора-два месяца мы ожидаем первую группу медсестёр. Пока это могут быть рязанские медсёстры. Мы также говорили с компаниями, которые заинтересованы в обучении специалистов. Они готовы с нами сотрудничать, если мы будем развиваться такими же темпами.

В ОКБ появится Центр подготовки усовершенствования медсестёр для проведения химиотерапии. Предположительно курс повышения квалификации будет длиться в течение одного месяца.

Обучением медсестёр займутся опытные рязанские врачи и медсёстры на новых аппаратах.

От нацпроектов к медицине будущего

Нововведения в больнице проходят в рамках регионального подпроекта нацпроекта «Здравоохранение».

– Мы планируем не только открыть новую реанимацию, мы проведём реконструкцию всей больницы. Это переезд реанимаций ближе к пациентам, открытие новых реанимационных коек, централизация лабораторий, чтобы всё было в одном месте. Реконструкция касается всей больницы и поликлиники. Это стало возможно благодаря областной программе, реализованной в рамках нацпроектов.

В новой реанимации появится программа «удалённого контроля».

– Это одна из новейших технологий, сейчас её внедряют в зарубежных странах. То есть, несмотря на то, что пациент находится уже в коечном отделении, на нём расположены датчики, которые полностью фиксируют его жизнедеятельность. И это видит реаниматолог в реанимации. Как только состояние пациента ухудшается, его немедленно переводят в реанимацию. И это время от того, как пациент пересекает порог нашей больницы, от того как ему в сосуды сердца вставляют специальную расширяющую трубку, чтобы усилить приток к сердцу, должно занимать меньше часа.

Благодаря новому расположению реанимаций время удастся сократить до 15 минут.

– Менее 15 минут – это рекордное время не только для России, но и для зарубежных стран. И дальше, отшлифовав управленческую структуру, мы будем уже вместе пытаться сократить время от вызова скорой до момента доставки. Здесь нам уже нужно будет прорабатывать время вместе с нашей скорой помощью. Потому что мы можем здесь добиться хоть 5 минут, но если нам будут привозить пациента в течение 2 часов, в нашей организации будет теряться смысл.

Вообще программа «Онкология» всеобъемлющая. Она затрагивает всю поликлинику – выявление рака до момента его возникновения. Например, если в семье были случае возникновения рака молочной железы до 50 лет, особенно у нескольких родственников, то тогда пациенту необходимо сделать генетический анализ ещё до появления жалоб. Как сделала Анджелина Джоли. Если выявляется особый ген, который вызывает рак молочных желёз и яичников (BRCA1), то тогда профилактически удаляются яичники и молочные железы ещё до того, как в них развился рак. Как она и сделала, поскольку риск того, что он разовьётся именно там – 100%. Поэму мы идёт к этому – к медицине будущего.

Больница станет «умным домом»

Медицина будущего уникальна. По словам Дмитрия Хубезова, больница может стать настоящим «умным домом».

– «Умный дом» – это не автоматическое освещение или климат-контроль. Предположим, пациент вошёл пациент в «умный дом» – у него автоматически измерилась температура. Сходил в туалет – пошёл автоматический анализ мочи. Страдает пациент диабетом – у него есть специальная линза для зрения, которая автоматически в слёзной жидкости определяет уровень сахара. А под кожу у него вшит специальный прибор, определяющий уровень инсулина. Пациент ничего не делает. Ему не нужно самостоятельно принимать лекарства, за него всё делает аппарат. Это уже не далёкое будущее, это настоящее, это наша реальность.

Не смотря на высокую стоимость программы, по итогу такие технологии сказываются более экономичными, считает Дмитрий Хубезов. Если пациент, к примеру, не принял лекарство в нужное время или не уследил за сахаром, развиваются осложнения. И их лечение обойдётся дороже.

– Будущее за превентивной медициной, потому что, так или иначе, мы становимся обществом, где пожилое население страдает одним или несколькими хроническими заболеваниями. К сожалению, многие молодые люди страдают хронически заболеваниями, поэтому идти в ногу со временем – это не просто наша сверхзадача, а необходимость.