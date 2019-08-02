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День ВДВ в Рязани отметили военно-спортивной эстафетой

В пятницу, 2 августа, в Рязани, по традиции, отмечается День ВДВ и День города. Одной из площадок празднования в этом году стал стадион «Спартак». Здесь состоялся ежегодный праздник «Рязань столица ВДВ».

Центральным событием праздника можно назвать военно-спортивную эстафету. Десантникам предстояло пройти несколько этапов и продемонстрировать скорость, силу, ловкость, умение собирать парашют и бегать в противогазе.

В итоге первое место заняла команда третьего батальона высшего образования, второй стала команда 137-го парашютно-десантного полка, третье место – у команды первого батальона специального назначения.

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