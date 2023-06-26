72-летняя женщина погибла в автокатастрофе в Рязани

24 июня в Рязани произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Предварительные данные привели в УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа случилась около 9:30 на 1-м километре мостового перехода через Оку. За рулём грузовика Man с прицепом находился 30-летний житель Пронского района. Его автомобиль столкнулся с Kia Ceed под управлением 63-летней местной жительницы.

От полученных травм 72-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. 73-летняя и 67-летняя пассажиры Kia Ceed получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка, уточняются обстоятельства случившегося.