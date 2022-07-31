31 июля и 1 августа в населённых пунктах Рязанского района отключают электричество.

Сегодня, 31 июля, с 10 до 16 часов подача электроэнергии приостановлена в селе Кораблино на улицах Светлая, Ильинская и Огородная. Отключение связано с плановым переустройством КТП-5824.

Завтра, 1 августа, с 10 до 17 часов света не будет в деревне Минеево Окского сельского поселения. Как сообщается в группе Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте, электрики будут ремонтировать ТП на КТП-2247.

Завтра, 1 августа, с 10 до 17 часов также не будет электричества в деревне Нашатыркино Тюшевского сельского поселения. Воздушная линия 0,4 кВ №1 КТП-2410 будет отключена в связи с монтажом фазного провода.

Подробности можно узнать по телефону колл-центра 8 (800) 220-02-20.