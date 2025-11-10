Понедельник, 10 ноября, 2025
Профайлер объяснил, что могло помешать главе семьи Усольцевых спасти родных в критический момент

Алексей Самохин
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остаётся одной из самых загадочных. Эксперты пытаются понять, что могло произойти, анализируя не только улики, но и личность главы семьи. Профайлер Руслан Панкратов составил психологический портрет Сергея Усольцева — человека, возможно, ключевого для понимания трагедии. Об этом пишет aif.ru

48-летняя Ирина Усольцева активно вела страницы в соцсетях, где делилась моментами жизни и работой психолога. В её публикациях мелькали кадры семьи, но внимательные подписчики заметили странности: муж всегда выглядел хмурым и отстранённым. На видео, где Ирина улыбается и тянется обнять Сергея, он резко отстраняется и идёт к дочери.

Последнее видео с участием мужа Ирина выложила в августе — мужчина, заметив камеру, ушёл из кадра. Этим роликом она анонсировала тренинг о проблемах в браке. Подруга семьи, Мария Шрайнер, позже рассказала, что супруги неоднократно расходились, но потом вновь сходились.

«Личная крепость» и закрытость Сергея

По словам профайлера Панкратова, Сергей Усольцев был интровертом. Вероятно, открытая и публичная деятельность жены тяготила его. Эксперт выделил у мужчины комплекс «личной крепости» — состояние, при котором человек замыкает эмоции внутри себя и не делится переживаниями даже с близкими.

«У людей такого типа эмоциональные потоки не выходят наружу, даже в семье. Они решают всё сами», — отметил Панкратов.

Его поведение подтверждало эту черту: закрытые позы, руки прижаты к телу, корпус развёрнут внутрь, на лице — едва заметная улыбка. По словам эксперта, это типичный язык тела человека, постоянно находящегося в обороне. Он привык всё контролировать и оставаться настороже.

Человек, который не попросит помощи

К портрету Сергея добавляется ещё одна черта — гипертребовательность. «В кризисной ситуации сочетание “личной крепости” и перфекционизма может привести к тому, что человек возьмёт всё на себя и не обратится за помощью», — говорит Панкратов.

Столкнувшись с угрозой, Усольцев мог воспринять защиту семьи как личный долг и попытаться действовать автономно. Это могло привести к рискованным решениям, понятным только ему. За внешней сдержанностью, по мнению эксперта, скрывался опытный и сильный лидер, типичный кризис-менеджер.

«Он демонстрирует черты надёжного лидера с выраженной доминантой личной ответственности. Но в экстремальных условиях эта черта может стать фатальной», — подчёркивает профайлер.

Больше месяца поисков без результата

64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября, отправившись к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли припаркованным у подножия, но следов семьи нет до сих пор.

Несмотря на масштабные поиски, следов не обнаружено. Рассматривались десятки версий — от нападения зверей до преднамеренного исчезновения. По данным следствия, приоритетной остаётся версия несчастного случая.

Психологический анализ Сергея Усольцева не даёт однозначного ответа, но помогает понять, каким человеком он был — замкнутым, ответственным, готовым нести всё на себе, даже ценой судьбы всей семьи.

