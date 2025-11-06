Mash: Экс-чиновница умерла от передозировки в Таиланде, двое детей остались одни

Бывшая сотрудница регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области скончалась в Таиланде от передозировки наркотиками. 31-летняя женщина переехала в азиатскую страну три года назад с двумя детьми, рассчитывая начать жизнь заново, пишет Mash.

В 2022 году россиянка приняла решение кардинально изменить свою жизнь. Вместе с ухажёром и двумя детьми она перебралась в Таиланд. Однако новая жизнь обернулась трагедией — женщина увлеклась запрещёнными веществами.

4 ноября её спутник обнаружил тело дома. Предварительный диагноз врачей — остановка сердца, вызванная передозировкой наркотиков.

После гибели матери двое её детей — 9 и 10 лет — оказались в сложнейшем положении. Ребята находятся в Таиланде у знакомых биологического отца, который живёт в России.

Родной отец детей столкнулся с финансовыми трудностями. Ему нужно собрать деньги, чтобы вернуть сыновей на родину. Нужно 260 тысяч рублей на авиаперелёт, а также деньги на оплату госпиталя и расходы на кремацию погибшей.

Мужчина открыл денежный сбор, надеясь на помощь неравнодушных граждан. До тех пор, пока не будут собраны необходимые средства, мальчики временно проживают у знакомых отца в чужой стране.