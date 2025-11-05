Среда, 5 ноября, 2025
Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

Алексей Самохин
@Минобороны РФ

На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск. Как сообщают военкоры Telegram-канала «Военное дело», российские бойцы взяли под контроль последнюю дорогу к населённому пункту Ровное. Фактически «котел» с оставшимися формированиями ВСУ оказался закрыт, пишет aif.ru

Военные эксперты отмечают, что если информация о смыкании кольца подтвердится, это будет первое полноценное окружение украинских сил за время спецоперации. После блокировки Покровска изоляции подвергается и гарнизон ВСУ в соседнем Мирнограде. Там бои уже переместились на городские улицы, но после потери Покровска дальнейшее сопротивление становится бессмысленным — противники отрезаны от снабжения.

Мирноград и потери ВСУ

Минобороны России сообщает, что в Мирнограде (Димитрове) продолжается активное продвижение с востока. За последние сутки потери украинской стороны составили 205 человек убитыми и раненными, уничтожены артиллерийское орудие и две боевые машины. Всего в зоне ответственности группировки «Центр» ликвидированы свыше 400 военнослужащих ВСУ, один танк, десять транспортных средств и три артиллерийских установки.

Штурм Северска

Ситуация вокруг Северска также изменилась: передовые отряды российских штурмовиков вошли в город с юго-западного направления. По данным военкоров канала «Синяя Борода», сейчас бойцы действуют у железнодорожного полотна рядом с устьем реки Бахмутка.

По сводкам военного ведомства, удары были нанесены по позициям шести украинских бригад в районах Северска, Дружковки, Константиновки и Дроновки. Потери противника составили более сотни человек, уничтожены бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Мосты разрушены

На купянском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили все попытки ВСУ наладить переправы через реку Оскол. В районе населённых пунктов Петропавловка и Куриловка украинские подразделения оказались под сильным давлением и пытаются отойти на правый берег.

Военный эксперт Александр Ивановский рассказал, что у ВСУ остаётся лишь малая возможность эвакуировать личный состав, но тяжёлая техника, оставленная на левом берегу, уже фактически потеряна.

Минобороны РФ подтверждает, что попытка штурмовых подразделений нацгвардии Украины прорваться к реке сорвалась: они понесли крупные потери в живой силе и технике. За сутки на купянском участке фронта уничтожены 26 боевых машин, артиллерийское орудие и шесть станций РЭБ. Потери противника оцениваются в 220 человек убитыми и ранеными.

