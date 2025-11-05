Павел Малков: Гала-концерт стал первым важным шагом в развитии Рязанского театра балета

Губернатор Павел Малков посетил гала-концерт, посвященный созданию Рязанского театра балета – проекта, который реализуется по инициативе главы региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Приветствуя собравшихся в областной филармонии, Малков подчеркнул, что создание Рязанского театра балета является важным событием в культурной жизни региона. Особенно значимо, что посвященный этому гала-концерт проходит в День народного единства.

«Наш большой многонациональный народ очень многое объединяет. Одна из таких связующих скреп – это культура. А в ней одной из самых ярких звезд является российский балет. Рад, что и в Рязани теперь появится своя школа. Этот гала-концерт стал первым важным шагом в развитии рязанского балета», – сказал он.

В рамках гала-концерта вместе с артистами Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров, выступили представители ведущих театров страны: Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров (г. Санкт-Петербург), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского и Новосибирского театров оперы и балета. Были представлены фрагменты из знаменитых спектаклей, включая дуэт из балета «Призрачный бал», вариацию из «Лебединого озера», адажио из балета «1000 и 1 ночь», дуэт Эспады и Мерседес, адажио «Шехерезада», па де де из балета «Спящая красавица», «Дон Кихот, «Жизель», хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь» и другие.