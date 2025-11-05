Среда, 5 ноября, 2025
Происшествия

В Рязани женщина оформила фиктивную регистрацию у себя дома для 18 мигрантов

Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Участковые и сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД по Железнодорожному району Рязани раскрыли схему фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учёт. По данным полиции, к нарушению причастна 37-летняя местная жительница.

Женщина, работавшая в одной из организаций города, с августа по октябрь этого года предлагала иностранцам временную регистрацию за деньги. Она договаривалась о проживании, встречая мигрантов у МФЦ, где уверяла, что готова выступить принимающей стороной, и оформляла необходимые документы на свой частный дом, расположенный в районе Михайловского шоссе.

Рязанка действовала не только в своём районе. Она подавала документы на регистрацию мигрантов также в МФЦ Советского, Московского и Рязанского районов. Всего за три месяца женщина незаконно поставила на учёт 18 мигрантов из стран Средней Азии — 16 мужчин и двух женщин в возрасте от 20 до 58 лет.

При проверке дома сотрудники полиции установили, что его площадь не позволяет разместить такое количество людей. На деле иностранцы там не жили и даже не собирались.

Во время допроса женщина призналась в содеянном. В отношении неё дознаватели четырёх территориальных органов внутренних дел возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Позднее все дела будут объединены в одно производство.

