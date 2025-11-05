Mash узнал, какую рекомендацию врачей нарушил Николаев незадолго до смерти

Телеведущий Юрий Николаев продолжал много курить, несмотря на просьбы врачей бросить пагубную привычку, пишет Mash .

По данным телеграм-канала, народный артист России в последнее время задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей.

«Николаева не раз предупреждали, что ему нельзя курить, но артист не слушал рекомендации — выкуривал по две пачки в день», — говорится в публикации.

В последнее время он с трудом говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. По предварительным данным, причиной смерти ведущего стал рецидив онкологического заболевания, врачи обнаружили новые опухоли в легких.

О смерти Николаева стало известно во вторник, ему было 76 лет.

Одной из самых известных программ, которую он вел, была «Утренняя почта». Также он был ведущим передач «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

