Погода в столичном регионе готовится к резкой смене настроения. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, формирование снежного покрова в Москве начнется уже 13 ноября, а к выходным, 15–16 ноября, толщина снега может достигнуть трёх–пяти сантиметров. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

До конца этой недели столица останется под влиянием тёплых воздушных масс. Ночами ожидается от +4 до +7 градусов, днём — от +7 до +10. По словам синоптика, до 10 ноября среднесуточная температура в Москве будет превышать отметку плюс пять градусов, поэтому автомобилисты пока могут не менять летнюю резину. Однако после этого начнётся резкое похолодание.

«Столбики термометров устремятся к нулю: по вечерам температура опустится до –3…+2 градусов, днём — от –2 до +3. Дожди будут постепенно переходить в мокрый снег, а потом и в настоящий снегопад», — уточняет Тишковец. По его словам, именно с 13 ноября московская земля начнёт заметно «белеть».

К середине месяца в столице установятся первые морозцы — до –6 градусов ночью и около нуля в дневные часы. Эти условия, по оценке специалистов, означают наступление метеорологической зимы.

Рязанская область граничит с Московской, часто погода в Рязани очень похожа на погоду в Московском регионе.