Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней

Никита Рязанцев
Фото: Изображение от freepik

Труп пятилетней девочки, который нашли в диване в квартире в Челябинске, мог пролежать там десять дней, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, жилье арендовала женщина с дочерью, 2 ноября она уведомила собственника о выезде.

«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сказал собеседник агентства.

Сколько именно дней тело пролежало в диване пока неизвестно, эту информацию выяснят во время экспертизы. При этом труп не был расчленен.

По версии следствия, тело девочки нашли в квартире на улице 250-летия Челябинска в понедельник. На нем зафиксировали колото-резаные ранения. Труп обнаружили владельцы квартиры после сообщения арендаторши о выезде.

Telegram-канал RT пишет, что, когда мать сообщила хозяину квартиры о выселении, ее дочь, предположительно, уже была мертва.

Возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых.

