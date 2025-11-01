Арестован мужчина, напавший на бывшую жену и её сожителя с мачете в Челябинске

В Челябинске Следком возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, напавшего с мачете на бывшую жену и её сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело следователи завели по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Нападение подозреваемый совершил около 5 часов утра 31 октября у дома № 2В по улице Румянцева в Металлургическом районе. Мужчина с мачете нанес своей 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу.

Убить своих жертв экс-супруг не смог, так как вмешались очевидцы. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Пострадавших на скорой доставили в реанимацию.

Сегодня суд по ходатайству следствия арестовал нападавшего до 31 декабря 2025 года.

По данным RT, экс-супруг совершил нападение, когда мужчина привёз его дочь и бывшую жену из аэропорта после отдыха. У женщины частично отрезан нос.

Арестованный рассказал, что приехал просто увидеться, но не сдержался. По словам обвиняемого, мачете всегда лежит у него в багажнике для рыбалки.