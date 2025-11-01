Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

2026 год, согласно прогнозам провидцев, обещает быть во многом шокирующим. Нас ждут громкие отставки политиков, под некоторыми президентами зашатаются их кресла. Более того, на мировой арене может явиться новый мощный лидер. Об этом в интервью каналу «Тотальный Дзен» рассказала российский астролог Светлана Драган.

Драган предупреждает: в наступающем году будет разрушаться устаревшая система жизни и управления, в которой мы привыкли выстраивать свою жизнь. А раз будет обновляться система, то и для её функционирования будет требоваться «свежая кровь». Астролог говорит о том, что вместе с новым мировоззрением и новым миропорядком придёт человек (или группа людей), который установит мировое лидерство.

— Где-то к июлю-августу может появиться некий новый лидер. Речь идёт о едином руководящем центре, — объясняет Светлана Драган.

Она уточняет: это не отдельный президент какой-то одной страны. Имеется в виду общая координация происходящего на Земле. Явится новый лидер в очень непростой для мира период:

— Очень много вызовов, очень непростые годы будем переживать, — отмечает астролог.

Сам по себе 2026 год, по словам Светланы Драган, нацелен на то, чтобы убрать ключевых игроков, которые не соответствуют вызовам нового времени. Старые политики, как она отмечает, уже не будут угодны новой экономической системе и новым взглядам на жизнь.

— Ты смотришь на многих лидеров, на многие страны, например, на Германию, Францию и видишь, как они оказываются в среде глубокого падения… Всё демонстрирует неминуемую финальную сцену.

Идёт ли речь о тотальном конце европейской цивилизации? Не совсем. Европа погрузится в кризис. Вообще европейская тема, по словам Драган, сейчас находится в упадке.

2026 год – это ещё и то время, когда мы увидим американского президента Дональда Трампа в абсолютно ином положении.

– Есть ощущение, что с третьей декады февраля и дальше его положение дел станет очень трудным, – предвосхищает астролог.

На самом деле, крах США уже начался. Страна, по мнению Светланы Драган, погружается в очень тяжёлые процессы, которые будут её разрушать. Самые печальные страницы истории США придутся на 2027 и 2028 годы.