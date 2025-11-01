Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Владимир Жириновский оставил множество точных прогнозов, которые после его кончины люди стали воспринимать в качестве настоящих пророчеств. И это не просто так: политику удалось предсказать поворотные события нашей страны. Жириновский, например, предвидел начало специальной военной операции. Есть и вовсе ошеломительные и тревожные предсказания на будущее. И согласно им, у России впереди — поистине поворотные годы, пишет канал 360.

Объединение русского мира: это обязательно случится

В мае 2023 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал одно из таких предсказаний. Работая в архивах, он обнаружил записку политика со следующим текстом: «Великие события: 1791 — Французская революция. 1871 — объединение Германии. 1917 — Октябрьская революция. 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м».

Жириновский постоянно говорил о важности укрепления Русского мира. Он считал, что школьникам следует осваивать сборку автомата Калашникова вместо изучения английского языка. Ведь, по словам лидера ЛДПР, уже совсем скоро весь мир заговорит по-русски.

Политик был уверен в безоговорочной победе России. Он предрекал, что над Киевом будет развеваться российский флаг, а Владимир Зеленский позорно покинет страну. После этих событий, по его словам, на украинских землях будет преобладать русская речь, а россияне пройдут по киевским улицам. Однако после победы Россию и мир ждут новые серьёзные испытания.

Жириновский рассматривал специальную военную операцию лишь как прелюдию к Третьей мировой войне. А источником глобального мирового конфликта, по его мнению, станет Ближний Восток. Там может развернуться ядерное противостояние. Причиной конфликта он называл борьбу за нефтяные активы и их перераспределение.

Переломное время для России — пора готовиться

В социальных сетях вновь вспомнили высказывание Владимира Жириновского об историческом статусе Украины. С трибуны Госдумы он заявлял, что как самостоятельное государство Украина никогда не существовала — её территории всегда принадлежали России или Речи Посполитой.

Политик напоминал, как Богдан Хмельницкий принёс присягу русскому царю. Это привело к вхождению Левобережной Украины в состав России. Сегодня эти слова Жириновского звучат особенно актуально, поскольку Россия возвращает исторические земли. Даже западные эксперты не могут внятно объяснить, почему Новороссия с её русскоязычным населением и российскими ценностями оказалась в составе Украины.

Согласно прогнозам Жириновского, 2025 год и далее окажутся переломным для России. Он предсказывал распад НАТО и создание новых международных союзов, включая глобальный альянс под руководством России.

На южном направлении, по его словам, через два десятилетия сформируется мощный блок с участием России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Также Жириновский прогнозировал, что к 2025 году может прекратить существование и Европейский союз.