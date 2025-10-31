Дожди ожидают рязанцев в первые дни ноября

Первая ноябрьская суббота принесёт рязанцам дожди и прохладу — температура не поднимется выше 9 градусов тепла. Воскресенье немного порадует сухой погодой, но осадки всё равно местами возможны.​

Суббота, 1 ноября

Небо затянет облаками. Ночь будет дождливой, потом интенсивность осадков снизится — днём ожидается лишь небольшой дождик. Ветер подует с востока и северо-востока, скорость достигнет 5–10 метров в секунду.

По Рязанской области столбики термометров в ночные часы покажут от плюс одного до шести, в самой Рязани 4–6 градусов тепла. Дневная температура по региону колеблется в диапазоне 4–9 градусов, в областном центре 6–8 градусов.​

Воскресенье, 2 ноября

Облачность никуда не денется. Местами пройдут небольшие осадки — география дождей будет неравномерной. Ветер сменит направление: сначала северо-восточный, затем северный, порывы послабее — 3–8 метров в секунду.

Ночью по области ожидается от нуля до пяти выше нуля, в Рязани 2–4 градуса. Дневные показатели практически не изменятся: 4–9 градусов по региону, в столице области 6–8 выше нуля.