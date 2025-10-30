Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

В деле о таинственном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая, леденящая кровь версия. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин предположил, что супруги с маленькой дочкой могли провалиться в тектонический разлом, не заметив его под снежным покровом.

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике. Щетинин рассказал, что в его многолетней работе были случаи, когда тела пропавших без вести людей находили лишь спустя год, после того как полностью сходил снег, — именно в таких вот разломах.

Почему другие версии маловероятны

Спасатель крайне скептически относится к версии о том, что Усольцевы могли инсценировать свое исчезновение и сбежать из-за долгов по бизнесу. Он считает эту идею совершенно неправдоподобной.

«Это Сибирь, тайга. Пешком идти с ребёнком, с собакой? Вряд ли. Без техники тяжело уехать. Это что-то из области фантастики», — пояснил Щетинин.

Версия с нападением диких зверей тоже не кажется ему основной. Хотя в тайге случается всякое, сейчас хищники, как правило, впадают в спячку, и их активность заметно ниже. Несмотря на мрачные предположения, спасатель все же оставляет крохотный шанс на чудо, добавляя: «Шансы, пусть и минимальные, что они могут быть живы, но есть».

Напомним, 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали больше месяца назад. Они ушли в лес с собакой в районе посёлка Кутурчин и бесследно исчезли.

Не единственная тайна

Сегодня стало известно, что загадочное исчезновение семьи Усольцевых с пятилетней дочкой в районе так называемой «Минской петли» под Красноярском оказалось не единственной необъяснимой пропажей в этих местах. Как выяснилось, шесть лет назад здесь же бесследно сгинул кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, и его судьба до сих пор остается тайной.

