«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя сестрами, которых насмерть сбил пьяный водитель, пишет E1.RU.

Местная жительница не знала семью, но пришла проводить девочек в последний путь.

«Я так переживала, мне было там плохо ночью, поэтому я решила сходить все равно. Девочки ни за что погибли», — сказала собеседница издания.

Она добавила, что погибшим сострадает весь город. У храма, где отпевают сестер, собрались многие местные жители.

Сотрудники библиотеки помогли разобрать и увезти на кладбище огромные количество игрушек с мемориала, посвященного детям.

Трагедия произошла вечером 27 октября. На тротуаре возле магазина девочек снес водитель ВАЗ-2112.