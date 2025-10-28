Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

Массовое отключение электроэнергии будет в Рязани в среду 29 октября. Об этом сообщает АО «РГРЭС».

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

— ул. Свободы (Канищево), д. 1-140 – Жилые дома, гаражи, БССС;

— ул. Семчин Лоск д.1-58 – жилые дома, гаражи;

— ул. Трехреченская д.1-34, 43-63, уч. 114, 200, 201, 216, 218, 298, 329 – жилые дома, гаражи, киоск воды, магазин;

— 5-й Озерный переулок д. 1-6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, д.18-29, д.40, 42, 98, уч. 78 – жилые дома, стройка;

— 4-й Озерный переулок д. 1-5, 7, 9-16, 18-24, 32, уч. 83, 85, 127, 128 – жилые дома, стройка;

— 3-й Озерный переулок д. 1-10, д.12-24 – жилые дома, стройки;

— 2-й Озерный переулок д. 1-18, уч. 112 – жилые дома;

— 3-й Озерный переулок д. 11 – жилой дом;

— 2-й Озерный переулок д. 2, 4, 9, 19 – жилые дома;

— 1-й Озерный переулок д. 2-8, 10, 12, 14 – жилые дома, магазин;

— Озерный проезд д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 13, 15, 46, 48, 50, 60, уч. 169, 179, – жилые дома, стройка, аптека;

— ул. Семчинская, стр. 2 – неж. помещение;

— ул. Дачная (Канищево), д. 1-6, 8-12, 14-25, 27-32, 34, 35, 38-41, 43, 43а, 45, 45а, 46-52, 54-75, стр. 1 – жилые дома, гаражи, БССС, стройка, магазин;

— ул. Советская (Канищево), д. 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9-77 – жилые дома, гараж, стройки, Преображенская церковь;

— ул. Дорожная д. 1стр1, д. 1-17 (нечетная сторона), 24а, 25 – а/к «Пресс», жилые дома, баня;

— ул. Хрюкина д. 1-70 – жилые дома, гараж;

— ул. Преображенская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – жилые дома, магазин, насосная;

— ул. Вишневый пер. д. 1-15 – жилые дома, гаражи, стройка;

— ул. Колхозная (Канищево), д. 1-53а – жилые дома, гаражи, стройки;

— ул. 1 Мая, д. 1-77 – жилые дома, гаражи, подземная защита, нежилое помещение, стройка, БССС;

— Сенной переулок, д. 1-10 – жилые дома, гаражи;

— ул. Луговая (Канищево) д. 1-44а, 47, 48 – жилые дома, гаражи, подземная защита;

— ул. Ленпоселок д. 1-31 35, 38-69, 71, 72, 73 – жилые дома, стройка, гараж;

— ул. Дорожная д. 2-18(четная сторона), 21-41(нечетная сторона) – жилые дома, баня;

— ул. Новая (Канищево), д. 1а-5 – жилые дома;

— ул. Интернациональная д. 5-д, у д. 7а, д. 7б – Православный храмовый комплекс, информационное табло, торговые киоски, нежилое здание, МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда», гараж;

— ул. Станкозаводская у д. 30, – торговая площадка, ГРП;

— ул. Советская, д. 30а, 38 – жилые дома;

— ул. Школьная, д. 1а – магазин.