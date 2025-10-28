Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

Боровшийся с раком актёр Роман Попов умер на 41-м году жизни. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, Роман скончался 28 октября. Эту информацию подтверждают другие СМИ.

Официальная информация не поступала.

Одна из самых известных ролей Романа Попова, сделавшая его популярным, Мухич из серила «Полицейский с Рублёвки».

