В Рязанской ОКБ спасли пациента с инсультом

В Рязанской областной клинической больнице провели срочную операцию мужчине с инсультом. Об этом сообщается в группе больницы ВКонтакте.

Пациент, доставленный в ОКБ с острым нарушением мозгового кровообращения, при поступлении испытывал проблемы с памятью, частичный паралич и нарушение речи. Его коллеги, заметив изменения в речи, оперативно вызвали скорую помощь.

Бригада медиков своевременно доставила пациента в больницу, где ему провели срочную операцию в течение «терапевтического окна», или «золотых часов», когда медицинская помощь наиболее эффективна для спасения жизни и минимизации последствий инсульта.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации. Реабилитационные мероприятия стартуют в отделении реанимации и продолжаются после выписки. Главная цель реабилитации — снизить последствия инсульта и помочь пациенту вернуться к полноценной жизни в обществе.