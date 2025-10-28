Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан. Это заявление он сделал 28 октября на заседании регионального правительства.

Малков подчеркнул, что часто вопросы от жителей бывают лаконичными и понятными, тогда как ответы превращаются в длинные и бюрократические тексты. Он привел пример: житель Рязани жалуется на то, что управляющая компания уже несколько лет не восстанавливает облицовку нежилого помещения на Касимовском шоссе. Ответ же был таким: «Здравствуйте. Облицовка нежилого помещения находится в зоне ответственности администрации магазина «Пятерочка»».

«Люди говорят, что фасад здания негодный, а мы им: «Обращайтесь в «Пятерочку»». У нас власть в городе есть, административная комиссия?», — отметил Павел Малков.

Глава региона также обозначил несколько требований к составлению ответов на обращения граждан. В частности, он рекомендовал избегать использования полных названий нормативно-правовых актов и структур, сократить количество деепричастных оборотов и не просить оценить работу, если ответ отрицательный.

Кроме того, губернатор предупредил, что в будущем за бюрократические ответы на обращения граждан могут последовать строгие меры, вплоть до увольнения.