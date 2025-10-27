Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Жители Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова продолжают жаловаться на проблемы с мобильным интернетом в городе. В том числе и на то, что сайты из «белого списка» также недоступны.

Представители Минцифры Рязанской области ответили, что «по информации операторов социально значимые сервисы не блокировались, в том числе госуслуги. Операторы рекомендуют перезагрузить устройство при невозможности загрузки социально значимых сервисов».

Таким образом, если у вас есть проблемы с мобильным интернетом, стоит перезагрузить смартфон или другой гаджет. По опыту корреспондента 7info, такие действия в некоторых случаях реально помогают. Правда, не всегда.

В целом рязанцы с пониманием относятся к временным блокировкам мобильного интернета. Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников.

Пользователь Василий в комментариях задал следующие три вопроса:

1) Где можно узнать офф. статус на момент времени (включен или выключен, для того же работодателя, например)?

2) Будут ли провайдеры делать компенсации за оплаченные, но не оказанные услуги?

3) Когда заработает хотя бы «Белый список»?

Официально: почему в Рязани отключают мобильный интернет

Официальный комментарий от Минцифры Рязанской области:

«Мы понимаем как важен в наше время мобильный интернет, но к сожалению, в его работе у всех операторов связи могут возникать временные изменения, связанные с обеспечением безопасности. Решения принимают компетентные органы с учётом текущей обстановки. Просим отнестись с пониманием.

Также хотим отметить, что при отсутствии интернета доступны социально значимые сервисы и сайты: социальные сети, мессенджер Max, Госуслуги, сервисы Яндекса, сайты маркетплейсов, Rutube, сайты мобильных операторов. В настоящее время приложения банков не внесены в список социальных значимых ресурсов.

Минцифры России совместно с операторами связи данный вопрос прорабатывают. Список будет дополняться».