В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

В Рязани 25 октября в квартире на Первомайском проспекте было обнаружено тело мужчины. Об этом информирует «КП-Рязань».

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы, ожидая, когда на умершего будет начислена пенсия.

В СУ СК России по Рязанской области сообщили, что на данный момент нет информации о ситуации с пенсией. Предварительно установлено, что нет признаков насильственной смерти.

Сейчас проводится медицинская экспертиза, которая определит, когда именно наступила смерть мужчины.