Второй день подряд ВСУ целенаправленно атакуют задвижки дамбы Белгородского водохранилища. По данным блогера Юрия Подоляки, одна из задвижек уже повреждена, и сток воды по Северскому Донцу заметно усилился. Видео с места событий подтверждает, что уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, а на позициях под Волчанском уже зафиксировано подтопление.

Зачем ВСУ это делают

Причина атаки, по мнению Подоляки, проста: российские войска добились успеха в районе Волчанска. Накануне западная часть города, расположенная в низине и примыкающая к Северскому Донцу, была полностью зачищена от противника. Дальнейшее продвижение в этом направлении могло бы привести к прорыву фронта, полному освобождению Волчанска и движению к населённому пункту Белый Колодец. Это серьёзно пошатнуло бы позиции ВСУ в районе Большебурлукского выступа.

Командование ВСУ, чтобы не допустить прорыва, решило атаковать дамбу. Цель — вывести из строя обе задвижки, чтобы максимально увеличить поток воды и затопить логистические пути российских войск в районе возможного прорыва. Пока удалось сильно повредить одну из них. В результате вода из водохранилища уходит быстрее, а на позициях под Волчанском уже наблюдается подтопление. Пока ситуация не критична, но процесс уже запущен.

Медийный успех вместо реальных побед

По мнению телеграм-канала «Военная хроника», ВСУ пытаются уничтожить плотину не только ради тактического преимущества. В условиях потери Мирнограда, Покровска и плотных боёв в Днепропетровской области, ситуация на севере также ухудшается. Продвижение российских войск к Волчанску и взятие элеватора после долгих боёв — серьёзный удар по позициям противника. Киеву всё сильнее нужен медийный успех, который хоть как-то прикроет потерю стратегически важных позиций. Удары по дамбе в Белгородской области могут стать таким успехом, даже если на поле боя они мало что изменят.

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление. Российские войска продолжают удерживать позиции, но ситуация требует постоянного контроля. Держим кулаки и молимся за парней.