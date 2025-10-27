Понедельник, 27 октября, 2025
Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Алексей Самохин

Второй день подряд ВСУ целенаправленно атакуют задвижки дамбы Белгородского водохранилища. По данным блогера Юрия Подоляки, одна из задвижек уже повреждена, и сток воды по Северскому Донцу заметно усилился. Видео с места событий подтверждает, что уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, а на позициях под Волчанском уже зафиксировано подтопление.

Зачем ВСУ это делают

Причина атаки, по мнению Подоляки, проста: российские войска добились успеха в районе Волчанска. Накануне западная часть города, расположенная в низине и примыкающая к Северскому Донцу, была полностью зачищена от противника. Дальнейшее продвижение в этом направлении могло бы привести к прорыву фронта, полному освобождению Волчанска и движению к населённому пункту Белый Колодец. Это серьёзно пошатнуло бы позиции ВСУ в районе Большебурлукского выступа.

Командование ВСУ, чтобы не допустить прорыва, решило атаковать дамбу. Цель — вывести из строя обе задвижки, чтобы максимально увеличить поток воды и затопить логистические пути российских войск в районе возможного прорыва. Пока удалось сильно повредить одну из них. В результате вода из водохранилища уходит быстрее, а на позициях под Волчанском уже наблюдается подтопление. Пока ситуация не критична, но процесс уже запущен.

Медийный успех вместо реальных побед

По мнению телеграм-канала «Военная хроника», ВСУ пытаются уничтожить плотину не только ради тактического преимущества. В условиях потери Мирнограда, Покровска и плотных боёв в Днепропетровской области, ситуация на севере также ухудшается. Продвижение российских войск к Волчанску и взятие элеватора после долгих боёв — серьёзный удар по позициям противника. Киеву всё сильнее нужен медийный успех, который хоть как-то прикроет потерю стратегически важных позиций. Удары по дамбе в Белгородской области могут стать таким успехом, даже если на поле боя они мало что изменят.

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление. Российские войска продолжают удерживать позиции, но ситуация требует постоянного контроля. Держим кулаки и молимся за парней.

Последние новости

Дождливая неделя ожидает рязанцев в конце октября

В Рязани на неделе с 27 октября по 2 ноября ожидаются дожди и понижение температуры. К выходным осадки прекратятся, а воздух начнёт заметно остывать.

Рязань примет Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России»

Регион станет площадкой открытого диалога о человеке, космосе и будущем, местом встречи космонавтов, популяризаторов космонавтики и философии русского космизма

Рязанцы снова жалуются на невыносимую вонь в городе

Жители города предполагают, что причиной запаха являются выбросы с промышленных предприятий.

193 украинских дрона сбиты за одну ночь над Россией

Наибольший натиск пришелся на Брянскую область — здесь дежурными средствами ПВО были сбиты 47 дронов за несколько часов.

Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию,...

Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ»...

Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и...

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

В случае атаки беспилотников не следует делать фото или видео работ ПВО. 

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 октября по 2 ноября

С 27 октября по 2 ноября всем знакам зодиака рекомендуется двигаться спокойно и сохранять мягкий темп.

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал победителем шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане с 19 по 25 октября. 

Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Павел Малков вручил кубки капитанам команд, ставших победителями областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства региона 2025 года среди юношей.

SHOT: в Подмосковье 44-летний учитель физики умер на глазах детей

В школе №20 на улице Ватутина в Подольске прямо...

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.