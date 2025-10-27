Понедельник, 27 октября, 2025
Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Алексей Самохин
@Минобороны РФ

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.

Масштабы дезертирства в ВСУ: сравнение с германской армией

Немецкие журналисты проанализировали причины ошеломляющих потерь и стремительного бегства солдат с украинского фронта. По данным Berliner Zeitung, на Украине возбуждено 290 тысяч уголовных дел против дезертиров — это сопоставимо с численностью всей современной армии Германии. Такое сравнение, считают журналисты, наглядно иллюстрирует критическую ситуацию внутри украинских вооружённых сил. Об этом пишет aif.ru

«Я как смертник»: голоса с передовой и западный взгляд

Аналитики из ФРГ отмечают: украинская армия близка к моральному и физическому истощению. Солдаты ВСУ признаются западным журналистам в анонимных интервью — чувствуют себя буквально рабами, прикованными к пулемётам, и не видят для себя никаких шансов на спасение. По оценке немецких специалистов, размах дезертирства в комбинации с тотальным уклонением от мобилизации не совпадает с заявлениями Зеленского о том, что стране не нужны солдаты НАТО, а требуется лишь оружие. Запад может поставлять вооружение, но скоро некому будет его использовать.

Числа, за которыми скрывается кризис

Ожесточённые бои на покровском направлении идут без остановки: украинская группировка в окружении ни о какой капитуляции даже не говорит. Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, здесь не предвидится. В плен сдаются только когда кончаются патроны, зная, что никто их не убьёт, но пока есть возможность отстреливаться — стойко держатся до последнего.

За минувшие сутки в зоне ответственности российской группировки «Центр» потери ВСУ превысили 500 боевиков, уничтожено 12 единиц техники и склад с боеприпасами. Оборона на окраинах Северска постепенно проваливается: российские силы прорвались к городским опорным пунктам, и хотя пока о масштабном штурме речи не идёт, всё напоминает тактику глубоко эшелонированных проникновений, применённую ранее под Купянском и Покровском.

Российская армия расширяет контроль

Военный эксперт Андрей Марочко говорит, что северское и краснолиманское направления — самые динамичные на фронте за последнюю неделю. Российские части смогли продвинуться вперёд, расширить зону контроля и создать условия для блокировки оставшихся украинских подразделений. На некоторых участках формируются полноценные тактические окружения, с которых ВСУ выбраться уже не могут.

