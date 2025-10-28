Вторник, 28 октября, 2025
Павел Малков поручил обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог

Губернатор Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития региона, а также заслушаны отчеты об исполнении поручений и работе ведомств, муниципальных образований по обращениям граждан из социальных сетей.

Губернатор поставил задачу обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог. Он отметил, что это, в том числе, новации, которые изучила делегация региона на Международной выставке «Дорога-2025»: от светофорных объектов до материалов для строительства новых дорог. Обеспечить такую работу Павел Малков поручил заместителю Председателя Правительства – министру транспорта и автодорог Павлу Супруну. Глава региона также подчеркнул, что акцент нужно делать на обновлении дорог местного значения, особенно внутри опорных населенных пунктов.

«По ним должно быть комфортно и безопасно передвигаться людям. Это одна из главных задач на ближайшие годы в дорожной сфере. В нацпроекте «Инфраструктура для жизни» на это тоже сделан серьезный акцент», — сказал Павел Малков.

Также Губернатор поднял тему развития массового футбола в регионе, напомнив, что в выходные на большом спортивном празднике были подведены итоги летнего сезона, который в текущем году был насыщенным. Он отметил руководителей муниципалитетов, где наиболее активно занимаются развитием этого вида спорта, а также назвал отстающих в работе. Павел Малков поручил главам таких муниципальных образований активизироваться в этом направлении. Впервые в регионе футбольный сезон продолжится осенью и зимой: в ноябре стартует первое Детское зимнее первенство области по футболу.

«Футбол сейчас самый массовый и доступный вид спорта. В регионе играют более 40 тысяч человек. Две профессиональных команды, более тысячи любительских. Для этого нужно развивать инфраструктуру. Мы построили крытый манеж, приводим в порядок площадки для футбола по всей области. Ряд районов сделал хорошие газоны к этому сезону. Надо двигаться дальше по инфраструктуре,  приводить в порядок места для занятий футболом. Прошу, в том числе использовать для решения этой задачи региональную  программу поддержки местных инициатив. Массовый футбол будем вместе дальше развивать. Это один из приоритетов», – сказал Павел Малков.

По поручению Губернатора в этом году из резервного фонда выделены средства на капремонт кровли Сапожковской районной больницы. Работы ведутся на двух зданиях поликлиники и завершатся в конце ноября. Комплексный ремонт больницы запланирован на 2027 год. Также в этом году за счет средств резервного фонда отремонтирована кровля Шацкой больницы и областного кожвендиспансера. Аналогичные работы идут сейчас в Касимовской ЦРБ.

Глава региона, говоря о работе с обращениями граждан на Платформе обратной связи, раскритиковал содержание ответов министерств и ведомств, приведя ряд примеров. Он потребовал исключить практику с бюрократическими отписками, подчеркнув, что эта работа остается под его личным контролем.

На заседании одобрен проект постановления, которым предлагается предоставлять единовременно 1 млн рублей работнику сферу физкультуры и спорта, приехавшему трудиться в сельскую местность. Рязанская область вошла в число пилотных регионов по реализации программы «Земский тренер».

«В небольших населенных пунктах не хватает людей на тренерскую работу, а жизнь должна быть представлена во всем ее многообразии: и медицина, и культура, и спорт. Считаю, что этот проект позволит дополнительно стимулировать людей, которые готовы нести спорт в массы. Будем делать все, чтобы он был у нас реализован успешно. Первые три выплаты планируем произвести уже в ближайшее время, в следующем году будем проект масштабировать», – подчеркнул Павел Малков.

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь

День Профразвития представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия.

Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.

Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан

В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.

Павел Малков сообщил об открытии экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий в Рязани

Впервые выставка была представлена широкой аудитории в июне прошлого года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В Рязанской ОКБ спасли пациента с инсультом

Пациент, доставленный в ОКБ с острым нарушением мозгового кровообращения, при поступлении испытывал проблемы с памятью

Турецкий свидетель появился в деле пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции.

Татьяна Панфилова рассказала студентам РГУ о работе городской Думы

Университет был первым образовательным учреждением нашего региона, где открылось первичное отделение общественной организации молодогвардейцев.

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 

Военный эксперт Михайлов раскрыл участь бойцов иностранного легиона на Украине 

Если их всё же завезут на территорию Украины, это фактически будет прямой конфликт страны НАТО с Россией. 

В России ужесточили уголовную ответственность за преступления против страны

По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается