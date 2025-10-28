Павел Малков поручил обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог

Губернатор Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития региона, а также заслушаны отчеты об исполнении поручений и работе ведомств, муниципальных образований по обращениям граждан из социальных сетей.

Губернатор поставил задачу обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог. Он отметил, что это, в том числе, новации, которые изучила делегация региона на Международной выставке «Дорога-2025»: от светофорных объектов до материалов для строительства новых дорог. Обеспечить такую работу Павел Малков поручил заместителю Председателя Правительства – министру транспорта и автодорог Павлу Супруну. Глава региона также подчеркнул, что акцент нужно делать на обновлении дорог местного значения, особенно внутри опорных населенных пунктов.

«По ним должно быть комфортно и безопасно передвигаться людям. Это одна из главных задач на ближайшие годы в дорожной сфере. В нацпроекте «Инфраструктура для жизни» на это тоже сделан серьезный акцент», — сказал Павел Малков.

Также Губернатор поднял тему развития массового футбола в регионе, напомнив, что в выходные на большом спортивном празднике были подведены итоги летнего сезона, который в текущем году был насыщенным. Он отметил руководителей муниципалитетов, где наиболее активно занимаются развитием этого вида спорта, а также назвал отстающих в работе. Павел Малков поручил главам таких муниципальных образований активизироваться в этом направлении. Впервые в регионе футбольный сезон продолжится осенью и зимой: в ноябре стартует первое Детское зимнее первенство области по футболу.

«Футбол сейчас самый массовый и доступный вид спорта. В регионе играют более 40 тысяч человек. Две профессиональных команды, более тысячи любительских. Для этого нужно развивать инфраструктуру. Мы построили крытый манеж, приводим в порядок площадки для футбола по всей области. Ряд районов сделал хорошие газоны к этому сезону. Надо двигаться дальше по инфраструктуре, приводить в порядок места для занятий футболом. Прошу, в том числе использовать для решения этой задачи региональную программу поддержки местных инициатив. Массовый футбол будем вместе дальше развивать. Это один из приоритетов», – сказал Павел Малков.

По поручению Губернатора в этом году из резервного фонда выделены средства на капремонт кровли Сапожковской районной больницы. Работы ведутся на двух зданиях поликлиники и завершатся в конце ноября. Комплексный ремонт больницы запланирован на 2027 год. Также в этом году за счет средств резервного фонда отремонтирована кровля Шацкой больницы и областного кожвендиспансера. Аналогичные работы идут сейчас в Касимовской ЦРБ.

Глава региона, говоря о работе с обращениями граждан на Платформе обратной связи, раскритиковал содержание ответов министерств и ведомств, приведя ряд примеров. Он потребовал исключить практику с бюрократическими отписками, подчеркнув, что эта работа остается под его личным контролем.

На заседании одобрен проект постановления, которым предлагается предоставлять единовременно 1 млн рублей работнику сферу физкультуры и спорта, приехавшему трудиться в сельскую местность. Рязанская область вошла в число пилотных регионов по реализации программы «Земский тренер».

«В небольших населенных пунктах не хватает людей на тренерскую работу, а жизнь должна быть представлена во всем ее многообразии: и медицина, и культура, и спорт. Считаю, что этот проект позволит дополнительно стимулировать людей, которые готовы нести спорт в массы. Будем делать все, чтобы он был у нас реализован успешно. Первые три выплаты планируем произвести уже в ближайшее время, в следующем году будем проект масштабировать», – подчеркнул Павел Малков.