Врачи ОКБ Рязани провели 100-ю операцию по трансплантации почки

В ОКБ Рязани успешно провели 100-ю операцию по трансплантации почки, что стало юбилейным событием для учреждения. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

С начала 2025 года в больнице было проведено уже 27 подобных операций, что является рекордом за всю историю работы учреждения. Цифра 100 — это не просто статистический показатель. Каждая из этих операций — это спасенная жизнь и восстановленная надежда для пациентов и их близких.

Достижение такого результата стало возможным благодаря высокому профессионализму медицинского персонала ОКБ. В команде работают высококвалифицированные хирурги, анестезиологи, нефрологи и другие специалисты. Этот успех свидетельствует о создании в регионе эффективной системы помощи пациентам с почечной недостаточностью.