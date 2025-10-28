Рязанцам рассказали, как получить билеты на Губернаторскую ёлку

На заседании правительства Рязанской области 28 октября губернатор Павел Малков ответил на вопрос местной жительницы о том, как получить пригласительные билеты на главную новогоднюю ёлку для детей.

Исполняющая обязанности министра образования Рязанской области Александра Кондратьева пояснила, что билеты на Губернаторскую ёлку можно получить через администрации школ и управления образования муниципальных образований.

Приоритетом при посещении праздничного мероприятия пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, воспитанники детских домов, а также школьники, которые достигли успехов в учёбе и стали победителями областных олимпиад и творческих конкурсов.

Ежегодно новогоднее представление собирает около двух тысяч детей из Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+.