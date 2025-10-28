Вторник, 28 октября, 2025
Рязанцам рассказали, как получить билеты на Губернаторскую ёлку

Анастасия Мериакри
Фото из Телеграм канала администрации Рязани

На заседании правительства Рязанской области 28 октября губернатор Павел Малков ответил на вопрос местной жительницы о том, как получить пригласительные билеты на главную новогоднюю ёлку для детей.

Исполняющая обязанности министра образования Рязанской области Александра Кондратьева пояснила, что билеты на Губернаторскую ёлку можно получить через администрации школ и управления образования муниципальных образований.

Приоритетом при посещении праздничного мероприятия пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, воспитанники детских домов, а также школьники, которые достигли успехов в учёбе и стали победителями областных олимпиад и творческих конкурсов.

Ежегодно новогоднее представление собирает около двух тысяч детей из Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+.

