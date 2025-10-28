В квартире каннибала Малышева нашли труп человека 

В квартире Михаила Малышева, известного как пермский каннибал, обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибшим, вероятно, является сосед Малышева, с которым тот ранее распивал алкоголь.

Малышев, напомним, провёл 23 года в тюрьме за убийство и поедание двух человек в конце 1990-х годов. Его причастность ещё к восьми подобным преступлениям тогда доказать не удалось.

Источник RT уточнил, что, по предварительным данным, смерть соседа не носит криминального характера. Окончательную причину предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

Квартира Малышева, по словам собеседника, сильно захламлена и находится в крайне запущенном состоянии, поэтому установить, что именно там происходило, затруднительно.

На месте происшествия работают следователи. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

