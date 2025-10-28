Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Новость о смерти 40‑летнего актёра Романа Попова шокировала многих. Семь лет назад он одержал победу над раком мозга — но болезнь вернулась. О том, как прошли последние месяцы жизни артиста, рассказали его друзья, коллеги и родные.

Последнее время он плохо себя чувствовал

Оганес Григорян, друг актёра, поделился с «Абзацем» воспоминаниями о последней встрече с Поповым — она состоялась примерно месяц назад. Мужчины общались в квартире Романа.

Григорян признался: состояние артиста вызывало серьёзные опасения. Помимо основного заболевания, у Попова появились сопутствующие проблемы. Сильно истощённый болезнью организм дал сбой — начались неприятности с желудком, практически пропало зрение.

«Мы все надеялись на лучшее, конечно, но понимали, что состояние тяжёлое и всё идёт к этому», — признался Григорян. При этом он подчеркнул: во время их разговора Роман был в сознании и сохранял ясность ума.

Друг актёра также уточнил, что не владеет информацией о возможной перевозке Попова в Йошкар‑Олу за несколько дней до смерти. По его словам, в последнее время Роман находился в Москве, и маловероятно, что его перевозили в другие города.

Дом, который не удалось продать

Чтобы оплатить лечение, семья Попова выставила на продажу их таунхаус. Речь идёт о 300‑метровом доме в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» (Красногорск, Подмосковье).

По данным SHOT, недвижимость пытались продать с середины июля текущего года. Изначально цена составляла 54 млн рублей, но за три месяца её снизили дважды. Сейчас дом 2013 года постройки предлагается за 52 млн рублей.

Что внутри:

5 спален;

3 санузла;

большая терраса.

Семья приобрела этот дом в 2019 году. Сейчас в нём никто не прописан. Несмотря на привлекательные характеристики, покупателя пока найти не удалось.

Незавершённые проекты

Роман Попов продолжал сниматься до последних месяцев жизни. Его последний проект — сериал «Большой человек», где он играл главную роль. На данный момент картина ещё находится в производстве.

Феликс Герчиков, режиссёр сериала, вспомнил Романа как доброго, позитивного человека и талантливого актёра.

«Для команды и всех, кто был с ним знаком, это большая утрата», — отметил он.

Сроки выхода проекта пока остаются неизвестными.

Ещё один фильм с участием Попова — «Несвятая Валентина». Продюсер картины подчеркнула: актёр никогда не жаловался на самочувствие и всегда работал с энтузиазмом. Символично, что свой 40‑й день рождения Роман встретил на съёмочной площадке именно этого фильма — 9 февраля.

Одна из самых известных ролей Романа Попова, сделавшая его популярным, Мухич из серила «Полицейский с Рублёвки».