SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Перед смертью актёр Роман Попов более двух недель находился в коме.

По данным SHOT, 11 октября ему внезапно стало плохо. Артиста в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где провели операцию. После вмешательства Попов впал в кому и больше из неё не вышел.

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Из-за неоперабельной опухоли мозга Роман принимал лекарства, которые привозили из-за границы: одна упаковка, рассчитанная на месяц, стоила около 850 тысяч рублей. Первый курс химиотерапии обошёлся в 230 тысяч рублей.

Опухоль находилась в правом полушарии мозга, из-за чего у актёра ухудшилась чувствительность левой стороны тела.

Роман Попов прожил в счастливом браке с супругой Юлией почти двадцать лет. У пары трое детей: 14-летний сын Фёдор, 12-летняя дочь Лиза и шестилетняя Марта.

Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе