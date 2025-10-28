Вторник, 28 октября, 2025
В администрации Рязани пояснили, какие деревья будут вырублены в рамках благоустройства ЦПКиО

Анастасия Мериакри

В Рязани объявили тендер благоустройства парка «Рюмина роща», который находится в Центральном парке культуры и отдыха. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно плану, территорию парка очистят от сухостоя и пней, демонтируют все устаревшие конструкции. Будет полностью обновлена система электроснабжения, а также отремонтированы дорожки и тротуары. Деревья украсят декоративной подсветкой.

В рамках работ планируется создание велопарковки и зоны для выгула собак, установка урн и скамеек, а также озеленение территории. Высадят кустарники, деревья, газонную траву и цветы на клумбы. Кроме того, в парке будет установлено видеонаблюдение.

Завершение всех работ ожидается к 30 сентября 2026 года. Стоимость конкурса составляет 260 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются в течение двух недель.

В комментариях к публикации в телеграм-канале Павла Малкова рязанцы поинтересовались, какие зеленые насаждения будут вырублены. В частности, интересовались судьбой деревьев, входящих в «Реестр уникальных деревьев города Рязани».

«Скажите, деревья, входящие в список «Реестр уникальных деревьев города Рязани», будут ли сохранены? Интересует судьба: дуб черешчатый (18 штук) с возрастом более 150 лет; липа; лиственница сибирская (4 штуки); тополь серебристый; лиственница европейская», — спросил один из жителей города.

В ответ администрация Рязани сообщила, что указанные деревья будут сохранены.

«По контракту проведут спил сухих аварийных деревьев», — пояснили в администрации.

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Новости России

Российские войска захватили весь украинский кокс

Эксперт: Зеленский «кинул» Лондон и Вашингтон с угольными месторождениями
Общество

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

В МинТЭК Рязанской области сообщили о нецелесообразности строительства малой АЭС

Ранее в Рязанской области рассматривался проект строительства атомной электростанции.

Рязанцам рассказали, как получить билеты на Губернаторскую ёлку

Приоритетом при посещении праздничного мероприятия пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Помимо основного заболевания, у Попова появились сопутствующие проблемы. Сильно истощённый болезнью организм дал сбой — начались неприятности с желудком, практически пропало зрение.

Гороскоп на среду, 29 октября: что ждёт каждый знак зодиака

Среда принесёт немало интересных поворотов — где‑то придётся проявить гибкость, где‑то довериться интуиции. Давайте посмотрим, что ждёт каждый знак.

Хотите платить за ЖКХ меньше? Вот что реально работает

Думаете, счета за коммунальные услуги — это неизбежное зло, с которым ничего не поделать? А вот и нет. Есть способы заметно снизить расходы, и мы сейчас о них расскажем.

Дело рязанки об убийстве сожителя ножом на почве ревности передали в суд

Между 39-летней обвиняемой и её 28-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт на почве ревности.

В квартире каннибала Малышева нашли труп человека 

Малышев, напомним, провёл 23 года в тюрьме за убийство и поедание двух человек в конце 1990-х годов. Его причастность ещё к восьми подобным преступлениям тогда доказать не удалось.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей области просят не подходить к окнам.

Врачи ОКБ Рязани провели 100-ю операцию по трансплантации почки

С начала 2025 года в больнице было проведено уже 27 подобных операций

Шесть советов, как пережить отключения мобильного интернета

С лета в нашей области начали массово отключать мобильный интернет. Такое происходит у всех операторов и связано это — с требованиями безопасности.

Более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Рязанской области

Используются отечественные препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп»

В Рязанском лесопарке началась подготовка к Новому году

28 октября сотрудники Лесопарка приступили к установке новой праздничной иллюминации.

Пациент соцучреждения перевел себе 42 тысячи со счета соседа по комнате

Злоумышленник систематически переводил сбережения соседа на свой счет и удалял SMS-уведомления, чтобы скрыть следы преступления.

В ДТП между двумя автомобилями и автобусом в Рязани пострадали люди

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Павел Малков поручил обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог

Глава региона также подчеркнул, что акцент нужно делать на обновлении дорог местного значения, особенно внутри опорных населенных пунктов.