В администрации Рязани пояснили, какие деревья будут вырублены в рамках благоустройства ЦПКиО

В Рязани объявили тендер благоустройства парка «Рюмина роща», который находится в Центральном парке культуры и отдыха. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно плану, территорию парка очистят от сухостоя и пней, демонтируют все устаревшие конструкции. Будет полностью обновлена система электроснабжения, а также отремонтированы дорожки и тротуары. Деревья украсят декоративной подсветкой.

В рамках работ планируется создание велопарковки и зоны для выгула собак, установка урн и скамеек, а также озеленение территории. Высадят кустарники, деревья, газонную траву и цветы на клумбы. Кроме того, в парке будет установлено видеонаблюдение.

Завершение всех работ ожидается к 30 сентября 2026 года. Стоимость конкурса составляет 260 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются в течение двух недель.

В комментариях к публикации в телеграм-канале Павла Малкова рязанцы поинтересовались, какие зеленые насаждения будут вырублены. В частности, интересовались судьбой деревьев, входящих в «Реестр уникальных деревьев города Рязани».

«Скажите, деревья, входящие в список «Реестр уникальных деревьев города Рязани», будут ли сохранены? Интересует судьба: дуб черешчатый (18 штук) с возрастом более 150 лет; липа; лиственница сибирская (4 штуки); тополь серебристый; лиственница европейская», — спросил один из жителей города.

В ответ администрация Рязани сообщила, что указанные деревья будут сохранены.

«По контракту проведут спил сухих аварийных деревьев», — пояснили в администрации.