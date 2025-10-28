В МинТЭК Рязанской области сообщили о нецелесообразности строительства малой АЭС

Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области прокомментировало целесообразность строительства малой атомной станции в регионе.

В комментариях к публикации губернатора Рязанской области Павла Малкова в телеграм-канале рязанцы напомнили, что ранее в Рязанской области рассматривался проект строительства атомной электростанции, и поинтересовались его судьбой. В частности, о возможности возведения малой атомной станции.

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области ответило на запросы жителей, отметив, что в области уже работают пять электростанций с общей мощностью 3700 МВт. Это полностью покрывает потребности региона.

Представители министерства подчеркнули, что в текущих условиях строительство малых атомных станций мощностью 300 МВт не заменит существующие источники энергии и не принесёт экономической выгоды.