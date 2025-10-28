Вторник, 28 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Общество

Шесть советов, как пережить отключения мобильного интернета

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба T2

С лета в нашей области начали массово отключать мобильный интернет. Такое происходит у всех операторов и связано это — с требованиями безопасности. Расскажем, как подготовиться к отключениям заранее, чтобы действовать спокойно и без стресса.

Доступ к социально значимым ресурсам

Оператор T2 совместно с Минцифры РФ открыл «белый список» сайтов и приложений. Во время массовых отключений интернета жители нашей области могут пользоваться самыми востребованными сайтами и приложениями. В их числе:

  • Приложение и сайт Т2.
  • Сервисы Яндекс: Яндекс Go, Яндекс. Еда, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор, Яндекс Карты, Яндекс Путешествия.
  • Портал «Госуслуги».
  • Мессенджеры Max, «ВКонтакте», «Oдноклассники».
  • Маркетплейсы: Ozon, Wildberries.
  • Онлайн-платформа Avito.
  • Медиаплатформы «Кинопоиск», «Дзен», Rutube.

Также в него вошли государственный сайт для голосования, правительственные ресурсы и другие порталы. Список актуален на момент публикации статьи, он может меняться в зависимости от требований регулятора.

Подготовка — ключ к спокойствию: что сделать до отключения

Шесть самых важных шагов:

  • Снимите наличные. Рассчитайте, сколько вам нужно на проезд, еду и экстренные нужды минимум на день‑два, поскольку самый частый сбой при отключении интернета — отказ платежных терминалов в магазинах, в общественном транспорте, кафе и ресторанах. 
  • Сохраните список ближайших точек доступа Wi-Fi. Временные ограничения чаще всего касаются мобильного интернета. Проводное подключение, которое используется для Wi‑Fi в домах, офисах и публичных местах, отключают гораздо реже.
  • Держите под рукой важные номера телефонов. Например, контакты сервиса вызова такси, школы или детского сада ребенка, управляющей компании дома и т.д. Без интернета вы не сможете быстро найти их в поисковике.
  • Запишите расписание общественного транспорта, который идет с остановок от дома, работы, учебных заведений. Чтобы при невозможности вызова такси легко доехать до нужного места.
  • Настройте возможность работать с рабочими документами офлайн. Сервисы Яндекс или Google позволяют создавать, просматривать и редактировать текстовые заметки, списки дел, важную информацию без интернета. Все изменения автоматически синхронизируются с вашим аккаунтом, как только связь появится. 
  • Позаботьтесь о развлечениях и обучении, чтобы было чем занять себя в пробках или вечером. Популярные сервисы позволяют скачивать музыку, подкасты или видео прямо на устройство для прослушивания и просмотра в режиме офлайн. А доступ сразу ко всему любимому контенту — кино, музыке и книгам, можно выгодно подключить с помощью всего одной подписки: MiXX от T2. 

Вывод

Поделитесь этой статьей с родными, друзьями, соседями, особенно с пожилыми людьми. Ваша осведомленность и их подготовленность помогут всем пережить отключения интернета спокойно и безопасно. Помните: предупрежден — значит ко всему готов!

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzqvXuiqM

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Общество

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 
Новости России

Российские войска захватили весь украинский кокс

Эксперт: Зеленский «кинул» Лондон и Вашингтон с угольными месторождениями

Последние новости

Хотите платить за ЖКХ меньше? Вот что реально работает

Думаете, счета за коммунальные услуги — это неизбежное зло, с которым ничего не поделать? А вот и нет. Есть способы заметно снизить расходы, и мы сейчас о них расскажем.

Дело рязанки об убийстве сожителя ножом на почве ревности передали в суд

Между 39-летней обвиняемой и её 28-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт на почве ревности.

В квартире каннибала Малышева нашли труп человека 

Малышев, напомним, провёл 23 года в тюрьме за убийство и поедание двух человек в конце 1990-х годов. Его причастность ещё к восьми подобным преступлениям тогда доказать не удалось.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей области просят не подходить к окнам.

Врачи ОКБ Рязани провели 100-ю операцию по трансплантации почки

С начала 2025 года в больнице было проведено уже 27 подобных операций

Более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Рязанской области

Используются отечественные препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп»

В Рязанском лесопарке началась подготовка к Новому году

28 октября сотрудники Лесопарка приступили к установке новой праздничной иллюминации.

Пациент соцучреждения перевел себе 42 тысячи со счета соседа по комнате

Злоумышленник систематически переводил сбережения соседа на свой счет и удалял SMS-уведомления, чтобы скрыть следы преступления.

В ДТП между двумя автомобилями и автобусом в Рязани пострадали люди

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Павел Малков поручил обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог

Глава региона также подчеркнул, что акцент нужно делать на обновлении дорог местного значения, особенно внутри опорных населенных пунктов.

Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь

День Профразвития представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия.

Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.

Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан

В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы