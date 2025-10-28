Шесть советов, как пережить отключения мобильного интернета

С лета в нашей области начали массово отключать мобильный интернет. Такое происходит у всех операторов и связано это — с требованиями безопасности. Расскажем, как подготовиться к отключениям заранее, чтобы действовать спокойно и без стресса.

Доступ к социально значимым ресурсам

Оператор T2 совместно с Минцифры РФ открыл «белый список» сайтов и приложений. Во время массовых отключений интернета жители нашей области могут пользоваться самыми востребованными сайтами и приложениями. В их числе:

Приложение и сайт Т2.

Сервисы Яндекс: Яндекс Go, Яндекс. Еда, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор, Яндекс Карты, Яндекс Путешествия.

Портал «Госуслуги».

Мессенджеры Max, «ВКонтакте», «Oдноклассники».

Маркетплейсы: Ozon, Wildberries.

Онлайн-платформа Avito.

Медиаплатформы «Кинопоиск», «Дзен», Rutube.

Также в него вошли государственный сайт для голосования, правительственные ресурсы и другие порталы. Список актуален на момент публикации статьи, он может меняться в зависимости от требований регулятора.

Подготовка — ключ к спокойствию: что сделать до отключения

Шесть самых важных шагов:

Снимите наличные. Рассчитайте, сколько вам нужно на проезд, еду и экстренные нужды минимум на день‑два, поскольку самый частый сбой при отключении интернета — отказ платежных терминалов в магазинах, в общественном транспорте, кафе и ресторанах.

Рассчитайте, сколько вам нужно на проезд, еду и экстренные нужды минимум на день‑два, поскольку самый частый сбой при отключении интернета — отказ платежных терминалов в магазинах, в общественном транспорте, кафе и ресторанах. Сохраните список ближайших точек доступа Wi-Fi. Временные ограничения чаще всего касаются мобильного интернета. Проводное подключение, которое используется для Wi‑Fi в домах, офисах и публичных местах, отключают гораздо реже.

Временные ограничения чаще всего касаются мобильного интернета. Проводное подключение, которое используется для Wi‑Fi в домах, офисах и публичных местах, отключают гораздо реже. Держите под рукой важные номера телефонов. Например, контакты сервиса вызова такси, школы или детского сада ребенка, управляющей компании дома и т.д. Без интернета вы не сможете быстро найти их в поисковике.

Например, контакты сервиса вызова такси, школы или детского сада ребенка, управляющей компании дома и т.д. Без интернета вы не сможете быстро найти их в поисковике. Запишите расписание общественного транспорта , который идет с остановок от дома, работы, учебных заведений. Чтобы при невозможности вызова такси легко доехать до нужного места.

, который идет с остановок от дома, работы, учебных заведений. Чтобы при невозможности вызова такси легко доехать до нужного места. Настройте возможность работать с рабочими документами офлайн. Сервисы Яндекс или Google позволяют создавать, просматривать и редактировать текстовые заметки, списки дел, важную информацию без интернета. Все изменения автоматически синхронизируются с вашим аккаунтом, как только связь появится.

Сервисы Яндекс или Google позволяют создавать, просматривать и редактировать текстовые заметки, списки дел, важную информацию без интернета. Все изменения автоматически синхронизируются с вашим аккаунтом, как только связь появится. Позаботьтесь о развлечениях и обучении, чтобы было чем занять себя в пробках или вечером. Популярные сервисы позволяют скачивать музыку, подкасты или видео прямо на устройство для прослушивания и просмотра в режиме офлайн. А доступ сразу ко всему любимому контенту — кино, музыке и книгам, можно выгодно подключить с помощью всего одной подписки: MiXX от T2.

Вывод

Поделитесь этой статьей с родными, друзьями, соседями, особенно с пожилыми людьми. Ваша осведомленность и их подготовленность помогут всем пережить отключения интернета спокойно и безопасно. Помните: предупрежден — значит ко всему готов!