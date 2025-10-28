Дело рязанки об убийстве сожителя ножом на почве ревности передали в суд

В суд передали дело рязанки об убийстве сожителя на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела, в рамках которого местная жительница обвиняется в убийстве своего сожителя (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По данным следствия, между 39-летней обвиняемой и её 28-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение в область груди. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.